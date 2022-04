Akhannouch aux PJDistes: « Ce que vous dites ne sont que des mensonges » (VIDEO)

Le chef de gouvernement a fermement assuré que l’arrêt des activités de la raffinerie des produits pétroliers, la SAMIR, n’est pas une décision de l’Etat et que c’est dû à des problèmes avec le propriétaire de l’entreprise de Mohammedia. Aziz Akhannouch a également affirmé que l’affaire est entre les mains de la justice, auprès de différents tribunaux internationaux.

De même qu’il a vivement récusé les accusations du PJD et celles de Abdellah Bouanou, chef du groupe parlementaire Justice et Développement, à la Chambre des représentants, à propos du plafonnement des prix des hydrocarbures et de la fixation de la marge des bénéfices. S’adressant au parti de Benkirane, Akhannouch a martelé: « En ce qui concerne la polémique autour du plafonnement des prix, nous y veillons avec attention et surveillons les marges. Et ce que vous dites, monsieur Bouanou et les ‘frères’ n’est que mensonges! ».

Cet échange musclé a eu lieu lors de la réponse d’Akhannouch à la question se rapportant à « la situation économique nationale à l’aune des changements climatiques et géostratégiques » et ce, dans le cadre de la session mensuelle des questions orales adressées au chef de gouvernement, au sein de Chambre des représentants.

Le chef de gouvernement y a aussi souligné que les marges de bénéfices concernant les prix des hydrocarbures datent de 1997, tout en précisant que le PJD a des chiffres erronés ou des dysfonctionnements quelconques à ce sujet. Et de poursuivre que si l’objectif du parti de la Lampe est de réintroduire les hydrocarbures dans la Caisse de la compensation après qu’il y ont été retirés, il est impossible que le secrétaire général du PJD accepte cela.

L.A.