Ait Taleb vs centrales syndicales: les détails de la réunion

L’adjoint au secrétaire national de la Confédération nationale du Travail ( CDT) a qualifié la réunion du lundi 22 novembre, de la centrale syndicale avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale, de « et positive et constructive ».

Dans une déclaration à Le Site info, Habib Karroum a assuré que toutes les problématiques du secteur ont été abordées avec Khalid Ait Taleb qui a aussi dissipé l’équivoque concernant les propos de Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, sur la nouvelle réforme de la fonction publique hospitalière.

Le syndicaliste a ajouté que Ait Taleb a rassuré les cadres sanitaires et a demandé à ses interlocuteur la constitution d’une commission réunissant des responsables de son Département et des représentants du syndicat. Et ce, à partir de la semaine prochaine, en vue de l’étude et de débats portant sur la nouvelle réforme de la fonction publique de la santé et des promotions.

Concernant les indemnités covid, Habib Karroum a souligné que le ministre a promis qu’elles seront allouées avant la fin de l’année en cours. Information qui a pleinement satisfait les interlocuteur de Ait Taleb qui, selon notre source, a été attentif aux doléances des syndicalistes, à propos de tous les dossiers invoqués. Parmi ces derniers, le ministre a évoqué celui des infirmiers polyvalents qui sera à l’étude, entre autres dossiers des personnels de la santé.

Larbi Alaoui