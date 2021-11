Aït Taleb visite le Smart vaccinodrome de Fès (VIDEO)

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a visité, ce samedi, le centre de vaccination numérique et intégré « Smart vaccinodrome » de Fès, destiné à accélérer la cadence de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Le ministre, qui était accompagné du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber et d’autres personnalités, a, à cette occasion, visité les différentes dépendances de ce centre de vaccination « Haj Driss Ben Zakour » situé au niveau de la commune de Zouagha.

Erigé sur une superficie de 1.200 m², ce « Smart vaccinodrome » comprend, entre autres, huit box de vaccination, une salle d’attente, des salles de consultations et des dépendances sanitaires. Ce centre de vaccination numérique et intégré, 4ème du genre au niveau national, ambitionne la vaccination entre 3.500 et 5.000 personnes par jour, à travers un processus totalement digitalisé.

Un système « QR code » permet la traçabilité des personnes tout au long du circuit de vaccination, depuis l’enregistrement, en passant par le dépistage, jusqu’à l’injection. Des informations en mesure de faciliter le suivi du rythme du processus au quotidien.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, a souligné que cette visite constitue une occasion pour inciter la population à se faire vacciner dans des conditions de sécurité et de traçabilité pour la 1ère, la 2ème et la 3ème dose, relevant que le nombre des personnes vaccinées au Maroc a atteint le seuil de 24,3 millions.

« Cette proportion est très confortable pour atteindre l’immunité collective », a-t-il fait savoir, appelant les citoyens à aller recevoir la 3ème dose du vaccin en perspective de la saison d’hiver qui connaît la recrudescence de nombreuses maladies chroniques et celles touchant les systèmes respiratoire et cardio-vasculaire.

La mise en place de cette structure à Fès vient renforcer la riposte sanitaire contre l’épidémie du nouveau coronavirus, consacre l’image du Maroc comme modèle en matière de gestion de cette crise sur tous les plans et contribue au développement d’un système de santé national plus intelligent et plus innovant.

