Ait Taleb visite le chantier de construction du CHP d’Ouezzane

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, accompagné du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a visité, ce vendredi, le chantier de construction du Centre hospitalier provincial d’Ouezzane.

Selon des données présentées lors de cette visite de terrain, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province d’Ouezzane, Mehdi Chalabi, d’élus et d’acteurs de la société civile, cet établissement de santé vise à rapprocher les services de santé de la population de la province et des zones avoisinantes.

Une enveloppe budgétaire de 300 millions de dirhams a été allouée à la construction de ce Centre de santé, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures sanitaires au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et de l’offre de soins au niveau de la province d’Ouezzane, afin d’améliorer les services de santé de proximité pour les citoyennes et citoyens.

Ce Centre hospitalier, qui sera construit sur une superficie de plus de 7 ha, dont 31.340 m² de superficie couverte, sera doté des services d’hospitalisation de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et pédiatrie, d’un plateau médico-technique comprenant un bloc opératoire, réanimation, imagerie, laboratoires et urgences.

Il assurera ainsi des services ambulatoires, dont les consultations spécialisées externes, les explorations fonctionnelles, l’hôpital du jour, la rééducation, l’hémodialyse, les prélèvements, le service dentaire et l’oncologie.

En parallèle des services logistiques et administratifs seront fournis par ce Centre, à savoir une pharmacie, une unité de stérilisation, une unité d’hygiène, une morgue et une unité de gestion des déchets, des magasins, des ateliers, une cuisine, une buanderie.

Les espaces administratifs du Centre comprennent la direction, le service d’accueil et d’admission, les pôles de gestions, la régie, les locaux du personnel et autres services.

Dans une déclaration à la presse, Ait Taleb a souligné que ce Centre hospitalier, qui sera doté d’une capacité de 120 lits, vise à répondre aux besoins de la population d’Ouezzane en services médicaux, notant que l’hôpital disposera de services avancés et d’équipements technologiques et médicaux modernes.

Le ministre a fait savoir que cet établissement hospitalier comprendra un pôle médical, qui devra fournir les services médicaux et chirurgicaux normaux, en plus d’un service d’urgences, et d’un pôle médico-technique moderne, soulignant que cette structure sanitaire sera gérée de manière efficace, grâce à l’installation d’équipements solaires et d’une station d’épuration d’eau et son utilisation en irrigation.

Il a assuré que ce Centre fournira de bons services, grâce à son réseau d’information qui sera relié aux autres établissements de santé aux niveaux régional et national, ce qui permettra aux patients de disposer de dossiers médicaux numériques, qui peuvent être présentés dans tous les établissements de santé au niveau national.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes instructions du roi Mohammed VI, relatives à la refonte du secteur de la santé, et dans la continuité des chantiers d’amélioration de l’offre de soins, et l’optique de la généralisation de la protection sociale.

Il convient de noter que ce projet hospitalier sera un gain de l’offre sanitaire, non seulement au niveau de la province d’Ouezzane, mais pour toute la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, puisqu’il contribuera à assurer un service de proximité et à soulager les citoyennes et les citoyens de la région des déplacements vers d’autres structures sanitaires plus lointaines.

