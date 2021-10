Aït Taleb: « On peut obtenir le pass vaccinal dès la première dose »

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a affirmé que l’obtention du pass vaccinal peut se faire dès que l’on a bénéficié de la première dose du vaccin.

Lors de l’entretien qu’il a accordé à la radio nationale, Khalid Aït Taleb a assuré que le pass vaccinal, obtenu après la première dose reste valable pendant toute la durée entre cette dernière et la deuxième dose, c’est-à-dire de 21 à 28 jours. Et de préciser que lors de cette période, la personne vaccinée jouit des mêmes droits que stipule le pass vaccinal.

Cependant, a ajouté le ministre, au cas où l’on n’aurait pas reçu la deuxième dose, le pass ne serait plus valide. Cela est aussi valable si, après six mois, on n’aurait bénéficié de la troisième dose du vaccin anti-coronavirus. Toutes ces mesures ont pour finalité de garantir les acquis du Royaume concernant la situation épidémiologique au Maroc et d’éviter que de nouveaux foyers infectieux n’apparaissent, a poursuivi Aït Taleb.

Par ailleurs, à propos des raisons médicales concernant les citoyens inaptes à la vaccination, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a assuré qu’elles sont limitées et connues. Il s’agit particulièrement de fortes réactions allergiques au vaccin ou une autre grande inaptitude qui sera définie par un certificat médical délivré par le médecin traitant. La présentation de celui-ci permettra à ces catégories de citoyens de bénéficier des mêmes droits que ceux des personnes vaccinées, a ajouté Aït Taleb.

L.A.