Aït Taleb: « Omicron représente désormais 70% des contaminations au Maroc » (VIDEO)

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a déclaré que le variant Omicron constitue désormais plus de 70% des cas de contamination par le Covid-19 au Maroc.

Lors d’une déclaration accordée à Médi 1 TV, le responsable gouvernemental a indiqué qu’Omicron se propage de manière fulgurante, ajoutant que 6 cas de décès dus à ce variant ont été enregistrés jusqu’à présent, et que par conséquent, on ne peut prétendre qu’il s’agit d’un variant non létal.

Le ministre a également précisé que 150 cas sont actuellement en réanimation, soulignant que 30% d’entre eux ne sont pas vaccinés et que les autres n’ont pas eu leur dose de rappel même 6 mois après leur deuxième dose.

M.F.