Aït Taleb: « L’hôpital de Tarfaya sera opérationnel en octobre prochain »

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, s’est enquis ce mardi de l’état d’avancement des travaux de construction de l’hôpital provincial de Tarfaya, dont le coût global est estimé à 20 millions de dirhams.

Le taux d’avancement de ce projet, qui s’étend sur une superficie de 8 hectares avec une capacité litière de près de 70 lits, a atteint 85%, a déclaré Ait Taleb, à l’issue de cette visite de chantier.

Il a souligné que les travaux de réalisation du futur hôpital seront achevés d’ici septembre prochain, précisant qu’environ 14.000 habitants de la province bénéficieront des prestations de cet établissement de santé qui sera opérationnel au cours du mois d’octobre prochain.

L’hôpital provincial de Tarfaya disposera de tous les équipements et systèmes d’information modernes qui permettront au patient d’obtenir un dossier médical numérique en vue de faciliter son accès aux soins dans tous les hôpitaux de la région, a fait observer le ministre.

Cet établissement comprendra notamment un service d’accueil, des services d’urgences, un hôpital de jour, des consultations externes et des examens fonctionnels, un complexe chirurgical et une salle de stérilisation, en plus d’une salle de réanimation et une autre pour les nouveau-nés, ainsi qu’un service de radiologie, une pharmacie et autres services sanitaires et administratifs.

L’hôpital assurera également des examens médicaux généraux et autres spécialisés en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie et autres spécialités chirurgicales.

La visite de Ait Taleb dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra intervient en application des Hautes instructions royales relatives au lancement de la réforme et la réhabilitation du secteur de la santé, et afin d’améliorer les services de santé de proximité pour la population.

Le ministre a été accompagné du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim, en plus de responsables et élus locaux.