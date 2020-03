Ait Taleb: “La situation est sous contrôle pour l’instant” (VIDEO)

“Les prochains jours seront décisifs” dans le combat livré contre le coronavirus Covid-19 eu égard à l’apparition de cas locaux de contamination, a estimé mercredi soir le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb.

“La situation est sous contrôle pour l’instant, mais l’apparition de cas isolés de contamination exigent de nous plus de mobilisation et de solidarité afin d’endiguer la propagation du virus”, a insisté le ministre dans une déclaration retransmise en direct par l’agence MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO.

Faisant état de 1.362 personnes contacts des 54 cas confirmés du virus, Ait Taleb a souligné la nécessité du respect des mesures préventives émises par les autorités compétences, afin que le nombre des cas n’augmente pas.

“Quand apparaissent des cas locaux, le chiffre va probablement augmenter”, a averti le ministre qui a saisi l’occasion pour appeler les citoyens à limiter leurs déplacements et à se conformer à “l’isolement sanitaire” dans leurs domiciles.

Il a en outre mis en exergue le rôle du numéro économique et de SAMU 141 mis en place par le ministère de la Santé pour permettre aux Marocains d’obtenir des renseignements sur le coronavirus. Dans ce sens, Ait Talleb a annoncé le lancement dès ce mercredi du nouveau portail (http://www.covidmaroc.ma) dédié aux informations sur la maladie.

Le ministre a tenu à remercier les professionnels de la santé qui sont en première ligne dans le combat contre le coronavirus, les appelant à davantage de mobilisation en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.

M.S. (avec MAP)