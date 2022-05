Aït Taleb inaugure un centre de santé à Ksar El Kébir

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, accompagné du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a donné, ce vendredi à Ksar El Kébir, le coup d’envoi des services du Centre de santé urbain « Oulad Hmaid ».

Ce centre de santé, dont le lancement s’est déroulé en présence du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, d’élus et d’acteurs de la société civile, a été construit en partenariat entre la commune de Ksar El Kébir, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la Délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale à Larache, avec une enveloppe budgétaire globale estimée à 3,95 millions de dirhams.

Il se compose d’un espace d’accueil, 4 salles d’attente, deux salles de consultations médicales, dont une dotée d’un appareil d’échographie, et une salle dédiée aux soins, ainsi que d’une salle pour les soins de santé maternelle et infantile, une autre pour la planification familiale et un espace réservé à la sensibilisation et à l’éducation (classe des mères), en plus d’un espace administratif, un dépôt, une pharmacie et autres services.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a mis à disposition des ressources humaines qualifiées, composées d’un médecin généraliste et de 4 infirmiers, pour assurer la prestation des services au niveau de ce centre de santé.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que ce centre de santé sera au service de plus de 30.000 bénéficiaires, notant que la réalisation de ce centre, qui dispose de tous les services de base, s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité auprès des citoyens, qui n’auront plus à se déplacer pour bénéficier ailleurs de soins de santé.

Ait Taleb a affirmé que le ministère, en application des Hautes instructions du roi Mohammed VI, s’apprête au lancement d’une importante réforme du système de santé, y compris les établissements de santé de la région, précisant que cette réforme comprendra la mise à disposition des centres de santé et ceux hospitaliers d’un système d’information avancé, permettant au patient de disposer d’un dossier médical numérique, qui peut être présenté dans n’importe quel établissement de santé aux niveaux régional et national.

La réalisation du Centre de santé urbain « Oulad Hmaid » s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes instructions du roi Mohammed VI, et dans le sillage de la restructuration du système de santé national, visant à accompagner les chantiers de la généralisation de la couverture médicale universelle. Le lancement des services de cet établissement vise à renforcer l’offre de soins de santé de base, et à améliorer l’accès aux services essentiels de soins au profit de la population de Ksar El Kébir.

Il est à noter que le lancement de ce centre s’inscrit dans le cadre de la continuité des efforts du ministère de la Santé et de la protection sociale, pour élargir les services sanitaires de proximité à la population locale.

