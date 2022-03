Aït Taleb inaugure deux centres de santé à Ain El Aouda

L’infrastructure sanitaire s’est renforcée à Ain El Aouda avec le lancement, ce lundi, des services de deux centres de santé urbains de premier et de deuxième niveaux, permettant ainsi d’étoffer l’offre de soins à l’échelle de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Il s’agit du centre de santé urbain de niveau 2 Annassim et du centre de santé urbain de niveau 1 Essafaa, deux unités de nature à améliorer l’accès des citoyens aux traitements et prestations de santé de base, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.

L’inauguration des deux centres par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, en présence de l’ambassadeur de l’État des Émirats Arabes Unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, et du gouverneur de la préfecture de Skhirat-Témara, Youssef Draiss, intervient « en application des Hautes directives royales relatives à la réforme profonde et la mise à niveau du secteur de la santé ».

Ces deux établissements devront fournir une panoplie de services au profit d’une population estimée à 75.000 personnes, dont les consultations médicales, le suivi des maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle), les soins infirmiers, la santé scolaire ainsi que le suivi et la surveillance des épidémies et des maladies infectieuses, la vaccination, la planification familiale, le diagnostic du cancer du sein et du col de l’utérus, le suivi de la grossesse et de l’accouchement et la pédiatrie.

Réalisés dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la protection sociale, la Société Rabat Région Aménagements et un donateur émirati, les deux nouveaux centres sont dotés d’équipements biomédicaux et logistiques modernes et de qualité en plus de ressources humaines qualifiées.

Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indiqué que la construction des deux centres s’inscrit dans le cadre de la politique d’amélioration de la qualité de l’offre médicale et de rapprochement des services de santé aux citoyens, ajoutant qu’ils permettront de répondre aux besoins de base des citoyens, y compris en matière de médecine dentaire.

Et de souligner qu’il existe un système d’information à l’intérieur des deux unités offrant la possibilité d’établir un dossier médical numérisé pour les patients ouvrant la voir au suivi des soins au niveau tant régional que national.

L’ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Rabat a de son côté souligné que « le soutien émirati vient illustrer la qualité des relations bilatérales distinguées qui unissent les deux pays dans tous les domaines », notant que le soutien apporté est principalement axé sur les domaines de la santé et de l’éducation au regard de leur importance pour les citoyens.

Selon le diplomate, d’autres établissements de santé verront le jour prochainement dans le cadre de la coopération bilatérale.

A cette occasion, le médecin en chef du centre de santé urbain Essafaa, Nabil Laqbabi, a relevé que « ce nouveau centre sera d’une une valeur ajoutée indéniable pour la population en termes de ressources humaines et d’équipements de pointe ».

Les prestations offertes concilient les consultations médicales et les soins infirmiers ainsi qu’un certain nombre de spécialités importantes comme l’échographie, la santé de la mère et de l’enfant, a-t-il précisé.

Le centre de santé de niveau 2 Annassim offre, en plus des services fournis par le centre Essafaa, un service de médecine dentaire.