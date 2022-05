Aït Taleb en visite de terrain à Béni Mellal

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khaled Ait Taleb, a effectué, ce jeudi, une visite au centre de référence de diagnostic précoce des cancers du sein et du col de l’utérus du quartier Rmila de Béni Mellal.

Cette visite intervient en application des Hautes Instructions Royales relatives au lancement d’une profonde réforme et de réhabilitation du secteur de la santé dans le but de développer l’offre de soins et les infrastructures sanitaires, outre l’amélioration de l’accès aux services de santé au profit de la population de la région.

Elle s’inscrit de même dans le cadre des visites des établissements de santé dans les différentes régions du Royaume dans le but de s’enquérir de près des services de santé dispensés aux citoyens et citoyennes.

Accompagné du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Ait Taleb s’est enquis des différentes dépendances de cet établissement qui vise à améliorer l’accès des femmes aux services de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement des cancers du sein et du col de l’utérus dans l’objectif de réduire le nombre de décès et la morbidité associés à ces deux types de cancers.

Ce centre a été construit sur une superficie d’environ 500 m², avec une enveloppe budgétaire totale de 4.188.376 dirhams, incluant les coûts de construction et d’équipement.

Une équipe médicale et infirmière spécialisée en gynécologie obstétrique, médecine générale, et radiologie veille à assurer les prestations sanitaires et curatives dans ce centre.

Ce centre comprend plusieurs espaces sanitaires et administratifs, dont 6 salles de consultations médicales spécialisées à l’examen du sein et du col de l’utérus, une salle de mammographie, une salle d’échographie, et une autre salle dédiée à l’examen du col de l’utérus, ainsi que des salles d’observation, deux lits d’hospitalisation, et une unité de formation continue, et autres espaces sanitaires et administratifs.

Dans une déclaration à la presse, Ait Taleb a assuré qu’un total de 600 mille habitants relevant des zones rurales et urbaines bénéficieront des services de ce Centre de référence qui vient renforcer l’offre de santé dans la province de Béni Mellal, soulignant que ce Centre est doté d’équipements de pointe à même de favoriser le diagnostic précoce de ces maladies.

Il s’agit aussi de renforcer l’accès aux services de santé pour épargner aux citoyens le coût élevé du déplacement, a-t-il dit, indiquant que ce Centre dispose des ressources matérielles et humaines nécessaires pour répondre aux besoins des populations de cette zone.

Le Centre dispose également d’un système informatique dernier cri permettant à tout un chacun de disposer d’un dossier médical numérique que chaque citoyen peut présenter dans tout établissement que ce soit au niveau local, régional ou national dans le but de faciliter l’accès aux soins au profit de tous les Marocains.

Ait Taleb et la délégation l’accompagnant se sont rendus par la suite au Centre hospitalier régional de Béni Mellal où il a posé la première pierre pour l’élargissement du service de psychiatrie en vue d’augmenter sa capacité litière en l’attente de la construction de l’hôpital provincial des maladies mentales.

A cette occasion, des explications ont été fournies à Ait Taleb au sujet des différents projets de santé en cours dans la région en vue de renforcer l’offre de santé au service des habitants de Béni Mellal.