Air France reprend ses vols vers le Maroc

Air France lance, à partir de ce lundi et jusqu’à la fin l’état d’urgence au Maroc, des vols spéciaux au départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle vers Casablanca, Marrakech et Rabat.

Selon Sky News, les vols à partir de Paris sont réservés aux Marocains (touristes, étudiants ou résidents étrangers) et à leurs familles, ainsi qu’aux citoyens d’autres nationalités résidants au Maroc et à leurs familles. Les passagers de ces vols doivent avoir un test PCR négatif et des tests sérologiques de moins 48 heures. Les enfants de mois de 11 ans ne sont pas concernés par cette mesure.

Quant aux vols à partir du Maroc, ils seront exclusivement pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et aux citoyens étrangers (qu’ils résident ou non au Maroc). Les étudiants, hommes d’affaires et citoyens marocains qui étudient à l’étranger doivent présenter une autorisation spéciale délivrée par la préfecture de leur province. Bien évidemment, le port du masque est obligatoire à bord.

M.F.