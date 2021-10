Air France prolonge son offre au départ de Tanger

La liaison saisonnière qu’Air France avait lance l’e te dernier au départ de Tanger vers le hub d’Air France a Paris-Charles de Gaulle est prolongée pour la saison hiver 2021.



« Air France poursuit le renforcement de sa desserte du Maroc. L’e te dernier, Air France avait lance une nouvelle liaison saisonnière au départ de Tanger vers le hub d’Air France a Paris-Charles de Gaulle. Fort de son succès, cette liaison est prolongée pour la saison hiver 2021 », indique la compagnie dans un communiqué d’Air France.



Ce sont ainsi deux vols hebdomadaires qui seront proposés au départ de Tanger, et qui viendront s’ajouter a l’offre d’Air France au départ de Casablanca, de Rabat et de Marrakech, précise la même source.



Au total, jusqu’a 65 vols seront assurés chaque semaine entre ces destinations et Paris, permettant ainsi des correspondances vers l’ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.



S’agissant du programme de vols pour la saison hiver 2021, la compagnie aérienne relève qu’à compter du 31 octobre et jusqu’a la fin mars 2022, Air France assurera jusqu’a 2 vols par semaine au départ de Tanger vers Paris-Charles de Gaulle.



Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes dans l’ensemble des points de vente Air France dont « www.airfrance.ma ».



Ce programme de vols est susceptible d’évoluer en fonction des restrictions de voyage.



Depuis le début de la crise du covid-19, Air France ajuste son offre en temps réel en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire.



Avant tout déplacement, Air France invite ses clients a vérifier les conditions d’entrée et les documents requis a l’arrivée a destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site « www.airfrance.traveldoc.aero ».



Par ailleurs, air France rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale, la compagnie propose actuellement des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu’au 31 mars 2022.



Les clients peuvent ainsi modifier leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable s’ils ne souhaitent plus voyager.



Si le vol est annulé par la compagnie, le client a le choix de reporter son voyage, de demander un remboursement intégral de son billet ou de bénéficier d’un avoir, également remboursable si non utilise .



L’engagement sanitaire d’Air France



La sante et le bien-être des clients et des personnels d’Air France sont au cœur des préoccupations de la compagnie.



Air France s’engage a garantir a ses clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire tout au long de leur voyage, dès leur arrivée a l’aéroport.



A bord et pendant toute la durée du voyage, le port du masque chirurgical est obligatoire. En cabine, l’air est renouvelé toutes les 3 minutes.



Le système de recyclage d’air des avions d’Air France est équipé de filtres HEPA-High Efficiency Particulate Air- identiques a ceux utilisés dans les blocs opératoires.



Enfin, Air France a renforcé le nettoyage de ses avions avec notamment, avant chaque vol, la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients tels que les accoudoirs, tablettes et écrans.

S.L. (avec MAP)