Ain Sbaa: les collègues de l’ouvrière infectée par le covid-19 ont subi les tests

Une ouvrière exerçant au sein d’une entreprise de Ain Sebaâ a contracté le covid-19. Suite à ce cas, la directrice régionale de la Santé Casablanca-Settat a annoncé que les collègues de la malade, ayant été à son contact, ont subi des tests médicaux. Et ce, dans le but de savoir si elles sont infectées par le nouveau coronavirus.

Toutefois, dans une déclaration à Le Site info, Dr Nabila Rmili a révélé ne pas avoir encore reçu les résultats des tests, positifs ou négatifs, et qu’elle ne connaît pas encore non plus le nombre exact des ouvrières qui étaient en contact avec leur collègue atteinte par le covid-19.

Par ailleurs, des extraits de vidéos ont été diffusés sur les réseaux sociaux, montrant des ouvrières de l’entreprise en train de pleurer d’une façon hystérique après avoir appris que l’une de leurs collègues a contracté le nouveau coronavirus.

A.Z.