Aïn Harrouda: Il vit un calvaire avec sa femme souffrant de maladie mentale

Six ans de calvaire! C’est le lot quotidien de cette femme souffrant de maladie mentale, habitant au douar “Hini” à Aïn Harrouda, aux environs de Casablanca.

Un calvaire que raconte son mari, Ahmed Rabbouh, qui le vit au quotidien, ainsi que les enfants du couple. Un calvaire devenu de plus en plus insupportable du fait que la malade devient de plus en plus incontrôlable et représente un danger, aussi bien pour le père de famille que pour ses enfants. En effet, elle a récemment essayé d’agresser son époux en se servant d’une arme blanche, ce qui a obligé ce dernier à alerter les services sécuritaires.

Dans une déclaration à Le Site Info, l’infortuné Ahmed Rabbouh a précisé que le calvaire dure bien avant 2015 et qu’il a tout essayé afin de s’adapter à cette triste situation. Cependant, l’état de santé mental de sa femme n’a cessé de se détériorer, ces dernières années, surtout depuis qu’elle erre dans la rue en vociférant et en s’attaquant aux cafés, quand son état d’hystérie est à son comble.

Les fugues de sa femme du domicile familial sont devenues si récurrentes que le mari, a-t-il avoué, est dans l’obligation de la ligoter pour l’empêcher de sortir et de mettre les passants en danger.

Bien sûr, le mari a eu recours à l’assistance de plusieurs établissements hospitaliers mais en vain, a-t-il déploré.

A.Z.