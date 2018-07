Aïn Diab: un drame évité de justesse dans un night-club

Une source de Le Site info a confié que le mis en cause était dans un état anormal, ce qui a poussé les agents à l’empêcher d’entrer à la discothèque afin d’éviter tout conflit avec les clients. Hors de lui, il a pris son arme et a failli tirer sur eux avant que son ami ne l’en empêche.

