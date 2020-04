Aides financières: la procédure que doivent suivre les non-Ramedistes

Les chefs de ménages opérant dans le secteur informel qui ne sont pas inscrits dans le Ramed pourront faire leurs déclarations à compter de vendredi à 8 heures, pour bénéficier des aides financières prévues pour remédier à l’impact des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence décrété.

Les montants sont prévus en fonction de la taille du ménage: pour les ménages de deux personnes ou moins (800 DH), 1000 DH pour les ménages composés de trois à quatre personnes et 1200 DH pour les ménages formés de plus de quatre personnes.

Un communiqué du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration précise que cette possibilité de déclaration va durer jusqu’à jeudi 16 avril à minuit, ajoutant qu’un site Internet « www.tadamoncovid.ma » a été créé à cet effet.

Les déclarations peuvent se faire soit sur un ordinateur ou à partir d’un smartphone.

Le numéro de téléphone à introduire lors de la saisie des informations doit être celui du chef de ménage. C’est bien ce téléphone qui servira après la déclaration de lien avec l’administration et pour informer le chef de ménage de la procédure de versement de l’aide, relève le communiqué.

De par la nécessité de disposer de données concernant les non-Ramedistes opérant dans le secteur informel et dans le but de répondre rapidement aux demandes de cette catégorie de ménages, il y a lieu d’apporter le plus grand soin à l’alimentation du formulaire électronique à remplir.

Aucune déclaration enregistrée par un membre d’un ménage qui n’est pas celle du chef du ménage, n’est recevable, souligne le communiqué, ajoutant qu’aucune déclaration concernant un ménage qui a déjà bénéficié d’une aide financière de la part de l’Etat, n’est recevable.

Le numéro 1212 peut être contacté pour apporter l’assistance aux ménages et répondre à leurs réclamations éventuelles, indique le ministère, notant que toute déclaration volontairement non fondée est passible de poursuites judiciaires.

M.S. (avec MAP)