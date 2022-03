Aide aux transporteurs: une plateforme digitale sera mise en place (VIDEO)

Ce mercredi, le gouvernement a annoncé sa décision d’allouer un soutien aux professionnels du transport dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par une hausse des prix des carburants aux niveaux national et mondial.

L’annonce de ce soutien a été faite lors d’un point de presse conjoint du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Ce dernier a indiqué que le gouvernement a engagé un dialogue avec les professionnels du transport dans le cadre de ses efforts visant à contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens.

A ce propos, il a fait savoir que le gouvernement œuvre à la mise en place d’une plateforme dédiée aux professionnels du transport pour permettre à cette catégorie de bénéficier d’un soutien direct et de faire face ainsi aux répercussions des fluctuations des prix des carburants au niveau international, insistant que le gouvernement vise, à travers cette initiative, à garder des niveaux de prix raisonnables et à appuyer le pouvoir d’achat des citoyens.

M.S.