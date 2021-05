Aide au peuple palestinien: El Othmani salue la décision du roi Mohammed VI

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a salué, ce jeudi à Rabat, l’initiative « concrète » du roi Mohammed VI d’envoyer des aides humanitaires d’urgence en soutien au peuple palestinien.

El Othmani, qui s’exprimait lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, a souligné que cette initiative Royale procède du principe que le Souverain a réaffirmé lors de son entretien téléphonique avec le président palestinien selon lequel le Royaume du Maroc place la question palestinienne au même rang que la cause nationale et n’abandonnera jamais le peuple palestinien et la défense de ses droits.

Cité dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil par Saaid Amzazi, porte-parole du gouvernement, El Othmani a également noté que le Maroc a été au rendez-vous et a réussi à apporter son aide aux Palestiniens, ajoutant que le peuple marocain a exprimé son adhésion à cette orientation ainsi que sa grande compassion avec le peuple palestinien.

M.S. (avec MAP)