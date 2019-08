Aid El Kébir: voici les prix du mouton cette année

L’Aid Al Adha, que l’on appelle aussi Aid El Kébir au Maroc est prévu pour très bientôt. Les Marocains ont déjà commencé à acheter leur mouton et les prix ont été fixés.

Le “sardi” est le mouton le plus prisé par les Marocains. Son prix aux abattoirs est de 50 dirhams le kilo en moyenne. Le “barghi”, également appelé “hamra” est au prix de 45 dirhams le kilo. Globalement, un mouton coute entre 1500 et 7000 DH en fonction de son poids.

Pour les bovins, le prix varie de 6000 DH à 12.000 DH la pièce. Et concernant les caprins, il est situé entre 800 DH et 1600 DH. Si le “sardi” est le préféré des Marocains, les caprins sont prisés par les personnes diabétiques. Les bovins sont les moins demandés, étant donné la difficulté de leur abattement et le fait que les bouchers sont moins nombreux le jour de l’Aid.

Rappelons que le 1er Dou Al Hijja de l’année 1440 de l’Hégire correspond au samedi 3 août 2019 et l’Aïd Al Adha sera donc célébré le lundi 12 août au Maroc, d’après un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Le ministère indique que le croissant lunaire annonçant le mois de Dou Al Hijja de l’an 1440 de l’Hégire n’a pas été observé jeudi soir (1er août) et par conséquent l’Aïd Al Adha sera célébré le 10 Dou Al Hijja 1440 correspondant au 12 août 2019.

Près de 7,4 millions têtes d’ovins et de caprins ont été identifiés dans le cadre des préparatifs de l’Aïd al Adha 1440, a indiqué l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), rassurant que l’état sanitaire du cheptel est “satisfaisant”.

236.000 unités d’élevages et d’engraissement ont été enregistrées auprès des services vétérinaires de l’ONSSA, représentant une augmentation de 71% par rapport à l’année dernière, a précisé l’ONSSA dans un communiqué, ajoutant qu’au terme de cette opération, qui devra s’achever fin juillet courant, il est prévu d’atteindre environ 8 millions d’ovins et de caprins identifiés.

