Aïd El-Fitr: Marrakech sous haute surveillance

A quelques jours de l’Aïd El-Fitr, les autorités de Marrakech ont renforcé les contrôles afin de limiter les déplacements des citoyens.

Selon une source de Le Site info, des barrages de police ont été installés au niveau des entrées et sorties de la ville ocre, précisant que les citoyens venant d’autres régions et ne disposant pas d’autorisation de déplacements seront priés de rebrousser chemin. Ces mesures ont été prises pour endiguer le risque de propagation du coronavirus et éviter «une hécatombe épidémique».

Selon l’astronome et lauréat de Dar El Hadith Al Hassania, Hicham El Aissaoui, les Marocains, pour rappel, célèbreront cette fête le jeudi 13 mai 2021. El Aissaoui assure également que Ramadan ne durera cette année que 29 jours dans le Royaume.

C’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de l’Aïd el-Fitr au Maroc.

N.M.