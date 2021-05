Aid El Fitr 2021: voici la date de la fin du Ramadan au Maroc

L’Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan au Maroc. Selon l’astronome et lauréat de Dar El Hadith Al Hassania, Hicham El Aissaoui, les Marocains célèbreront cette fête le jeudi 13 mai 2021. El Aissaoui assure également que Ramadan ne durera cette année que 29 jours dans le Royaume.

Rappelons que c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de l’Aïd el-Fitr au Maroc.

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Par ailleurs, l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual aura lieu mercredi 29 Ramadan 1442 de l’hégire correspondant au 12 mai 2021, a annoncé mardi le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Les magistrats et les délégués du ministère sont invités à informer ce département de l’observation ou pas du croissant lunaire à travers les numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou via le numéro de fax (0537.76.17.21), a précisé le ministère dans un communiqué publié sur son site électronique.

Le Maroc va repasser à GMT+1 le dimanche 16 mai. Les Marocains sont donc appelés à avancer de 60 minutes leurs horloges à 02h00.

En effet, le ministère de l’Économie, des Finance et de la Réforme de l’Administration a annoncé que le retour à l’heure GMT+1 se fera après l’Aïd El-Fitr.

