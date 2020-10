Aïd Al Mawlid: voici les horaires du tramway de Casablanca

Casa Tramway a annoncé, mercredi, qu’étant donné que jeudi et vendredi sont des jours fériés, ce sont les fréquences des Dimanches qui s’appliqueront.

Via sa page officielle Facebook, et à l’occasion de la célébration de l’Aid Al Mawlid Abnnabaoui, Casa Tramway a révélé que les horaires de service de dimanche auront effet aussi ce jeudi et demain, vendredi.

Ainsi, le dernier départ à partir de Sidi Moumen est fixé à 18h10 et celui de Lissasfa à 19h20. Quant au dernier départ à partir de Sidi Bernoussi, il est fixé à 18h10. Pour Ain Diab, le dernier départ est à 19h30 (voir tableaux ci-dessous).

R.T.