Aïd Al-Mawlid: hausse vertigineuse des prix de la volaille

Le prix de la volaille continue de grimper au Maroc. Le coût dans les marchés nationaux a atteint 25 dirhams le kilo, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Plusieurs Marocains ont en effet exprimé leur désarroi suite à cette hausse vertigineuse à l’approche de Aïd Al-Mawlid, où la demande augmente considérablement.

A ce propos, Khalid Rabti, le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), a confirmé cette hausse de prix, soulignant que le coût du kilo varie entre 22 et 25 dirhams chez les «riyacha», plus de 32 dirhams chez les boucheries et dans les grandes surfaces.

Dans une déclaration à Le Site info, Rabti expliqué que cette hausse est causée par les retombées de la pandémie sur le secteur ces deux dernières années.

Cette situation a fait que plusieurs éleveurs ont dû revoir à la baisse leur production avicole, si ce n’est faire faillite. De plus, le conflit armé entre l’Ukraine et la Russie n’arrangerait en rien les choses, d’après notre interlocuteur.

Rabti nous a indiqué que le prix de nourriture, notamment le maïs et le soja, a doublé, ce qui impacte directement le prix de vente aux citoyens. Le prix de production est ainsi passé à 16-16,50 dh par bête, ce qui ne laisse pas une grande marge de gain pour les éleveurs.

S.L.