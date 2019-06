Aïd Al Fitr: voici les nouveaux horaires du tramway

Les horaires du tramway de Casablanca connaîtront quelques changements du mercredi 5 au dimanche 9 juin à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Les premiers départs de Sidi Moumen et Sidi Bernoussi sont ainsi prévus à 5h30 et les derniers à 22h30. Au niveau de Lissasfa et Ain Diab, le premier départ se fera à 6 heures et le dernier à 23h55.

Rappelons que selon le ministère des Habous et des Affaires islamiques, Aïd Al Fitr 1440 de l’hégire sera célébré mercredi 5 juin dans le Royaume. Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, mardi 29 Ramadan 1440 H, correspondant au 04 juin 2019 et a confirmé l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual 1440 H.

