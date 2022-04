Aïd Al-Fitr: les détenus exceptionnellement autorisés à recevoir les paniers-repas

Les détenus seront autorisés à recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches et des représentants du corps diplomatique et consulaire pour les prisonniers étrangers, à partir du 2e jour de l’Aïd Al-Fitr pour une période d’une semaine, a indiqué lundi la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Cette décision intervient à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr en consécration de la décision de la DGAPR de lever l’interdiction des paniers-repas durant les périodes des fêtes religieuses, au regard de l’impact psychologique bénéfique de cette fête sur les détenus et en termes de préservation des liens familiaux, a expliqué la DGAPR dans un communiqué, relevant que cette opération se déroulera selon un calendrier défini par la direction de l’établissement pénitentiaire, tout en poursuivant le programme normal des visites familiales.

Les établissements pénitentiaires veilleront ainsi à offrir toutes les facilités nécessaires à leurs pensionnaires afin de contacter leurs familles et les informer de la date programmée et des conditions requises pour introduire les paniers d’alimentation.

La Délégation générale invite les familles des détenus à « s’engager sérieusement et de manière responsable pour faire réussir cette opération, sans chercher à introduire tout ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, tout en se conformant pleinement aux mesures préventives contre le Covid-19 ».