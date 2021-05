Aïd Al-Fitr: la direction des prisons a fait une annonce

Les détenus seront autorisés à recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches pendant la période d’Aïd Al-Fitr selon un calendrier défini par la direction de l’établissement pénitentiaire, a annoncé vendredi la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). Cette autorisation intervient en consécration de la décision de la DGAPR d’exclure les périodes des fêtes religieuses de l’interdiction définitive des paniers-repas, vu l’impact psychologique positif de cette fête sur les détenus et sur la préservation des liens familiaux, a indiqué la délégation dans un communiqué. Au regard de la conjoncture de la pandémie de Covid-19 qui impose des mesures préventives, les prisonniers seront autorisés à recevoir les paniers-repas de la part de leurs familles et proches lors de la période de l’Aid Al-Fitr selon un calendrier défini par la direction de l’établissement pénitentiaire, ajoute le communiqué.

Les établissements pénitentiaires offriront toutes les facilités nécéssaires à leurs pensionnaires afin de contacter leurs familles et les informer de la date programmée et des conditions requises pour introduire lesdits paniers, a ajouté la même source.

La Délégation générale a invité les familles des détenus à « s’engager sérieusement et de manière responsable pour faire réussir cette opération, sans chercher à introduire tout ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, tout en se conformant pleinement aux mesures préventives contre le nouveau coronavirus ».

S.L. (avec MAP)