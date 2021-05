Aïd Al-Fitr au Maroc: un virologue craint un « remake » du scénario de l’Aïd Al-Adha

Pendant la célébration de l’Aïd Al-Fitr, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, sollicite de tous les citoyens marocains de s’en tenir au respect strict des mesures préventives et sanitaires de l’état d’urgence, décrétées par les autorités compétentes.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Moulay Mustapha Ennaji a exprimé ce voeu en insistant sur le port obligatoire du masque de protection et le respect de la distanciation physique. Comme il a déconseillé les grands rassemblements familiaux et ce, pour éviter aux maximum la propagation et la transmission de la covid-19.

Notre interlocuteur a rappelé que les Marocains aiment se réunir en famille à l’occasion des fêtes religieuses et d’échanger des visites chez les proches et les amis. Par conséquent, ils doivent faire preuve de vigilance afin que l’Aïd Al Fitr ne soit pas un remake du scénario désastreux, vécu lors de la célébration de l’Aïd Al-Adha de l’année précédente.

Le virologue a précisé que l’on ne peut empêcher les Marocains de souhaiter leurs voeux aux membres de leurs familles et leurs proches et amis, en les recevant ou en leur rendant visite. Cependant, il est impératif d’observer la plus grande prudence. Celle-ci doit rester de mise afin de se protéger eux-mêmes et de protéger autrui de la contamination au nouveau coronavirus ou à sa transmission, a tenu à expressément insister Dr Ennaji.

A.Z.