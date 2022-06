Aïd Al-Adha vs Covid-19: la mise en garde d’un expert

Le président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et de la Fédération nationale de la santé a tenu à alerter contre tout relâchement concernant les mesures préventives et sanitaires, de la part des citoyens avant la célébration de l’Aïd Al-Adha, surtout après l’enregistrement de la revue en hausse du nombre des cas confirmés de covid-19.

Lors de son passage dans l’émission « Liqae al Maghribia » de la chaîne nationale Al Aoula, Dr Said Afif a affirmé que le sous-variant Omicron BA.5 a atteint de nombreux élèves. Ce qui exige des apprenants précaution et vigilance, sachant que les dates de différents examens et contrôles les attendent prochainement.

De même que le membre du Comité technique et scientifique a appelé tous les citoyens au respect des mesures restrictives, particulièrement le port obligatoire du masque de protection afin d’éviter la propagation et la transmission du coronavirus. Il a aussi tenu à conseiller d’aller chez un médecin dès l’apparition de symptômes ou d’effets inhabituels, mais aussi de se tenir éloigné des personnes âgées et de celles atteintes de maladies chroniques.

Dr Said Afif a également cité, parmi les symptômes du sous-variant Omicron BA.5, dont la contamination dure plusieurs jours, des maux de tête, une élévation de la température corporelle et une sensation d’épuisement physique.

L.A.