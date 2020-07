Aïd Al-Adha: voici le prix du mouton cette année (VIDEOS)

A quelques jours d’Aïd Al Adha, qui devrait être célébré au Maroc le vendredi 31 juillet, la plupart des familles n’ont pas encore acheté leurs moutons.

Ce retard est dû, en particulier, au contexte sanitaire lié au covid-19. Ce qui est certain, c’est que l’offre en têtes cette année est abondante et les prix moyens sont, pour l’instant, abordables.

Un éleveur a confié à Le Site Info que les prix des moutons varient entre 1500 et 3500 dirhams, soulignant que l’offre couvre largement la demande.

Rappelons qu’à l’instar des deux dernières années, tous les ovins et les caprins destinés à Aïd Al-Adha sont identifiés à l’aide d’une boucle en plastique jaune portant un numéro de série unique à chaque animal, en plus de la mention « Aid Al Adha et tête de mouton ».

L’opération d’identification prendra fin le 15 juillet 2020 avec plus de 8 millions de têtes identifiées attendues. En outre, les services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont enregistré 242.000 unités d’élevage et d’engraissement des ovins et des caprins.

