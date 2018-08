Aïd Al Adha: voici le prix du mouton cette année au Maroc

A quelques jours d’Aïd Al Adha, qui devrait être célébré au Maroc le 21 ou le 22 août, la plupart des familles n’ont pas encore acheté leurs moutons.

Ce retard est dû, en particulier, au fait que la fête coïncide avec les vacances d’été et un bon nombre de ménages sont encore en voyage. Ce qui est certain, c’est que l’offre en têtes cette année est abondante et les prix moyens sont, pour l’instant, abordables.

Un éleveur de Sidi Allal Al Bahraoui a confié à Le Site Info que les prix des moutons sont raisonnables et varient entre 1600 et 6000 dirhams. «Après une excellente campagne agricole, l’offre en cheptel ovin et caprin destiné à l’abattage pour la fête est abondante cette année. Les disponibilités couvrent largement la demande», a-t-il rassuré.

La même source a précisé que l’opération des ventes n’a pas encore été entamée, soulignant que l’affluence des citoyens est encore minime en cette première semaine d’août. Et d’ajouter que la 2ème semaine du mois devrait connaître une activité plus accrue. Comme chaque année, le Sardi reste le choix numéro 1 des consommateurs marocains. Selon L’Economiste, cette race représente 45% des transactions et son effectif s’élève à 2,5 millions de bêtes.

A noter que le ministère de l’Agriculture a lancé, en juin 2018, un plan d’action «Spécial Aïd Al Adha» afin d’identifier les ovins et les caprins destinés à l’abattage. Objectif: assurer une meilleure traçabilité des animaux et éviter le scandale des viandes vertes et putréfiées.

L’année dernière, plusieurs ménages s’étaient, en effet, plaints de la qualité de leur viande qui avait changé de couleur quelques heures après l’abattage. En réalité, certains moutons étaient nourris de fientes de volailles, ce qui explique la putréfaction de leur viande.

L’identification des animaux a nécessité la mobilisation de 300 vétérinaires, 60 techniciens de l’Onssa et autant de l’Office national du conseil agricole et 350 jeunes chargés de la pose de la boucle d’oreille qui garantit que le mouton est sain de substances dangereuses. Depuis le lancement de cette opération, 150.000 têtes par jour ont été identifiées et enregistrées.

Latifa Makhach et Noura Mounib