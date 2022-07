Aïd Al-Adha: voici le plan d’action à Casablanca

Qui dit Aïd Al-Adha dit déchets ménagers. Afin de lutter contre les débordements, la société Casa Environnement vient d’établir le plan d’action de la ville à cette occasion.

Ainsi, et en collaboration avec les deux délégataires de la propreté et les autorités locales de la capitale économique du Royaume, il a été décidé de mobiliser plus de 880 camions-bennes, 5400 agents de propreté et 120 tonnes de sachets biodégradables pour l’Aïd.

Dans un communiqué parvenu à Le Site Info, le management de Casa Environnement indique que les opérations de déchargement des déchets ménagers seront effectuées au sein de la décharge de Casablanca durant la journée de l’Aïd et les jours suivants.

Par ailleurs, un plan d’action a été pensé de façon à assurer la sûreté des dépôts d’animaux destinés à l’abattage, en plus de la désinfection des espaces qui accueilleront la prière de l’Aïd. L’objectif étant d’éviter la propagation de nuisibles et des odeurs malsaines à cette occasion.

Une campagne de sensibilisation à 360° est prévue en collaboration entre Casa Environnement et la Commune de Casablanca, afin de sensibiliser la population à l’importance du maintien d’un bon niveau d’hygiène, en plus de la distribution de sacs en plastique pour les déchets ménagers au sein des supermarchés.

Des capsules seront d’ailleurs diffusées sur les différents réseaux sociaux et médias digitaux, en plus de passer via diverses ONG et figures du web national afin de relayer le message à l’ensemble des citoyens.

Casa Environnement indique qu’en 2021, la quantité des déchets ménagers collectés lors de l’Aïd s’est élevée à plus de 27.000 tonnes en 3 jours seulement.

A.O.