Aïd Al-Adha. Viande verte à Agadir: un acteur associatif met les choses au clair

Un membre de la Fédération nationale des associations du consommateur (FNAC) a formellement démenti les rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, concernant la viande verte de bêtes sacrifiées le jour de l’Aid Al-Adha, le dimanche 10 juillet courant, dans la ville d’Agadir.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelkarim Chafai a affirmé qu’il est impossible que l’information partagée sur la Toile concerne nécessairement les animaux sacrifiés le jour de la fête religieuse, soulignant que certains comportements des citoyens peuvent conduire à la putréfaction de la viande.

De même que notre interlocuteur a souligné que ce phénomène peut également résulter d’autres causes, telles que la découpe des carcasses par certains citoyens, ou le report de la découpe d’un jour ou davantage, surtout avec les grosses chaleurs sévissant dans certaines régions du Royaume.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, avait auparavant déclaré, lors d’un précédent point de presse, que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSAA) contrôle de façon stricte le sujet des bêtes dédiées au sacrifice de l’Aid Al-Adha, par l’intermédiaire de son appareillage et avec l’assistance d’une commission mixte.

Ceci, de crainte de manipulations, maladroites ou conscientes, du cheptel, comme l’opération du transport des déchets de volailles a été enregistrée trente jours avant l’Aid Al-Adha par autorisation délivrée par l’ONSSA, avait aussi précisé Mohamed Sadiki.

L.A.