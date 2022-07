Aïd Al-Adha. Viande putréfiée: une association des droits du consommateur rassure

La Fédération marocaine des droits du consommateur a assuré la régression manifeste de l’existence de viande putréfiée de bêtes sacrifiées le jour de l’Aid Al-Adha, dimanche dernier, au Maroc. La preuve en est, a-t-elle souligné, le peu de nombre de plaintes qu’elle a reçues à ce sujet.

Et dans un communiqué, dont Le Site info détient copie, la même source a aussi souligné que les efforts déployés par les autorités compétentes, ainsi que par les services concernés de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), bien avant l’approche de la célébration de la fête religieuse, ont été vivement salués de la part des citoyens. De même que la Fédération marocaine des droits du consommateur a tenu à exprimer son entière satisfaction à l’égard de ces efforts déployés par toutes les parties prenantes.

Il est également essentiel de noter et/ou de rappeler que de nombreux vétérinaires et de praticiens se sont investis pour fournir aux citoyens de très importants conseils et recommandations; à même d’éviter la putréfaction de la viande de l’Aid Al-Adha, à cause des fortes chaleurs que connaissent les quatre coins du royaume, en cette saison estivale caniculaire.

L.A.