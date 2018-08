Aïd Al Adha, vacances, salaires… ce qu’il faut savoir

D’après les calculs du célèbre astronome Hicham Al Issaoui, les Marocains devraient fêter Aïd Al Adha mercredi 22 août.

La bonne nouvelle, c’est que la fête du sacrifice tombera la même semaine que la Révolution du Roi et du Peuple (20 août) et la fête de la Jeunesse (21 août), ce qui offre six jours de vacances aux Marocains, non-décomptés de leurs vacances officielles (du 18 au 23 août).

Par ailleurs, le nouveau ministre de l’Economie et des Finances par intérim Mohamed Amara a mis fin aux inquiétudes des fonctionnaires quant à la date des versements des salaires à l’occasion d’Aid Al Adha.

Dans une déclaration à Le Site Info, le PJDiste a assuré que les salaires d’août seront exceptionnellement versés à l’avance, comme en 2017. La fête du sacrifice nécessite, en effet, des dépenses importantes et plusieurs ménages font face à de grandes difficultés financières en cette période.

Par ailleurs, la Caisse de Dépôt et de Gestion informe tous les bénéficiaires des pensions et rentes servies par la Caisse Nationale de Retraites et de d’Assurances (CNRA) et par le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) qu’elle procédera, à titre exceptionnel, à l’occasion de Aïd Al Adha, au paiement anticipé des rentes “Accidents du Travail”, “Fonds du Travail” et “Charbonnages du Maroc” du mois d’octobre, à compter du 10 août 2018 au lieu du 1er octobre 2018.

Elle versera également les rentes “Accidents de la Circulation” et toutes les pensions servies par la CNRA du mois d’août, à compter du 10 août 2018 au lieu du 1er septembre 2018 et les pensions servies par le RCAR du mois d’août, à compter du 10 août 2018 au lieu du 1er septembre 2018», peut-on lire dans un communiqué.

R.T.