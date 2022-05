Aïd al-Adha, vacances… Comment éviter une rechute épidémiologique au Maroc ?

A l’approche des vacances scolaires et de l’Aïd al-Adha, de nombreux experts ont appelé les Marocains à faire preuve de vigilance afin d’éviter une rechute épidémiologique. Mustapha Ennaji prévoit, d’ailleurs, une hausse des de covid-19 dans les prochaines semaines au Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue et directeur du laboratoire de virologie à la faculté Hassan II de Casablanca a appelé les citoyens à respecter les mesures de prévention sanitaire et à éviter les rassemblements familiaux, où des clusters peuvent être développés. «La contamination par le virus est aujourd’hui plus « facile » que jamais. Les mesures pour les voyageurs ont été allégées et la plupart ne respectent plus les mesures de prévention sanitaire», a déploré Pr Ennaji.

Même son de cloche pour Tayeb Himdi, chercheur en politiques de santé, qui a mis en garde contre l’apparition de nouveaux variants de la covid-19. «Une hausse des cas a été constatée récemment au Maroc. Pour maîtriser le virus et éviter une rechute, il est primordial de briser la chaîne de contamination en respectant les mesures de prévention. Cette hausse est due, d’ailleurs, au relâchement. Le virus existe encore et est en train de circuler. La pandémie est loin d’être finie», a-t-il souligné.

Pour rappel, un total de 162 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 134 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, indique dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère précise que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.829.942, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.310.675, alors que 6.410.684 personnes ont eu trois injections du vaccin.

Les cas actifs sont au nombre de 1.511, alors que 02 cas sévères ou critiques ont été signalés ces dernières 24 heures portant le total à 14. Quant au taux d’occupation des lits de réanimation, il se situe à 0,3%.

H.M.