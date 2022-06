Aïd Al Adha: un N° de série pour la traçabilité des ovins et caprins

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts annonce que six millions de têtes d’ovins et caprins, destinés à l’abattage de l’Aïd Al Adha 1443, ont été identifiés à la date du 16 juin.

« A la date du 16 juin, 6 millions de têtes d’ovins et caprins ont été identifiés en plaçant des boucles spécifiques Aïd Adha sur les oreilles des animaux, portant un N° de série pour la traçabilité », fait savoir le ministère dans un communiqué, notant que cette opération d’identification, qui est gratuite, se poursuit.

Selon la même source, le programme d’enregistrement des unités d’élevage et d’identification des ovins et des caprins destinés à l’abattage de l’Aïd 1443 a été lancé par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) depuis le 1er avril 2022.

Ainsi, les services vétérinaires de l’ONSSA ont enregistré plus de 242.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins destinés à l’Aïd. Ces unités font l’objet de suivi régulier pour les aliments utilisés et l’état sanitaire des animaux, jusqu’au jour de l’Aïd.

En parallèle et avec l’approche de Aïd Al Adha, l’ONSSA renforce la surveillance par des contrôles de la qualité de l’eau d’abreuvement, des aliments de bétail et des médicaments utilisés par les fermes et les unités d’engraissement.

Par ailleurs, une surveillance rigoureuse du transport de la fiente de volailles est mise en place à travers l’instauration d’une autorisation préalable des services vétérinaires de l’ONSSA dans le but de suivre son cheminement et sa destination. L’objectif est de prévenir toute utilisation frauduleuse dans l’engraissement des animaux.