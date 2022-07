Aïd Al-Adha: un expert explique d’où provient le phénomène de la « viande verte » (VIDEO)

Le constat de viande verte durant la période de l’Aïd n’est pas méconnu au Maroc. Entre mauvaises conditions de préservation et manipulation du régime alimentaire des bêtes, les raisons derrière ce scénario sont multiples, et on ne peut aucunement trancher dessus définitivement.

C’est dans ce sens que le Dr Mohammed Essalhi apporte des explications, indiquant que les Marocains risquent bien de se retrouver confrontés à ce scénario cette année aussi. Le président de l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur de Rabat (APOC Rabat) et membre de la Fédération Marocaine des Droits du Consommateur (FMDC) indique que l’on risque bien de se retrouver face au même scénario enregistré en 2017, année durant laquelle un nombre important de réclamations concernant la présence de viande verte a été enregistré au sein du Royaume.

Cette situation s’expliquerait par le manque de scrupule de certains éleveurs et intermédiaires, qui engraisseraient leurs bêtes avec de la fiente de poulets au lieu du foin, du fait de sa cherté. L’appât du gain gagnerait ainsi le dessus sur la santé des consommateurs, qui se voient dupés à payer le prix fort pour une bête dont la conformité à la consommation laisse à désirer.

De plus, Dr Essalhi a déclaré à Le Site Info que l’un des autres facteurs contribuant à cette situation est l’utilisation de certains médicaments et hormones, pourtant interdits par la loi à cet usage, afin d’engraisser les bêtes. Rajoutant qu’il y aurait aussi un manque de contrôle en ce sens, ce qui résulte dans la prolifération de ces pratiques illicites.

Il est à noter que le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, avait récemment indiqué que l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) suit de près l’opération Aïd Al-Adha dans son ensemble, et que l’Office le fait de façon stricte à l’approche de la fête religieuse, afin d’éviter tout usage illicite des fientes de poulets.