Aid Al-Adha: l’étrange fatwa d’un “Docteur” égyptien (VIDEO)

Une volaille pour le sacrifice de l’Aid Al-Adha! Oui, vous avez bien lu! Ni ovin, ni caprin, ni bovin! C’est l’éminent Docteur et professeur de “fiqh”(que l’on peut traduire par “juriprudence islamique”) comparé, à l’Université Al Azhar du Caire, qui le soutient mordicus!

Ainsi, pour Saâeddine Hilali, et selon le rite zahiriste, il est permis de sacrifier, pour l’Aid Al-Adha, “toute bête que l’on égorge”, telle qu’une volaille et “autres”(sic). Le Docteur et professeur de “fiqh” comparé tempère quand même son étrange ” fatwa” en ajoutant qu’il ne s’agit que d’un avis et que libre à chacun de s’y conformer ou pas!

Invité dimanche dernier de l’émission égyptienne “Hikaya”, animée par Amr Adib, Hilali a également soutenu que, selon Imam Malik, plusieurs personnes ne pouvaient cotiser pour le sacrifice d’une seule bête. Ceci, alors que d’autres “oulémas” ont permis cette participation de plusieurs familles.

Et le Docteur et professeur en “fiqh” comparé a assuré son accord avec la dernière “fatwa”. De son côté, le site “Alam Al Mal” rapporte que les associés peuvent se mettre d’accord avec un boucher qui, après avoir égorgé la bête du sacrifice, pourrait leur acheter le 7ème de la carcasse!

