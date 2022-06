Aïd Al Adha: L’état du cheptel est-il satisfaisant? La réponse du ministère

L’état sanitaire du cheptel destiné à l’abattage de l’Aïd Al Adha 1443 est globalement satisfaisant, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

« L’état sanitaire du cheptel est globalement satisfaisant grâce aux efforts continus déployés par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) qui assure la surveillance sanitaire permanente des animaux d’élevage et leur protection contre les maladies animales contagieuses sur l’ensemble du territoire national », indique le ministère dans un communiqué.

Ce suivi est mené en étroite collaboration avec les vétérinaires, les professionnels de la filière des viandes rouges et les autorités territoriales, poursuit la même source.

Depuis le début de l’année 2022, le ministère, en perspective de cette fête, a mis en place un programme de suivi continu de la situation de l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de Aïd Al Adha, ainsi que l’état sanitaire du cheptel, en concertation avec les professionnels des filières ovine et caprine, notamment l’Association nationale des ovins et caprins (ANOC) et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR).

L’élevage ovin et caprin a bénéficié, depuis le début de la campagne agricole 2021-2022 à aujourd’hui, de plusieurs mesures d’appui mises en place par le ministère pour atténuer les effets de la sécheresse.

Ainsi, la mise en œuvre du programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique, lancé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, a apporté un appui important aux éleveurs sous forme d’aliments de bétail subventionnés, notamment l’orge et les aliments composés permettant la sauvegarde du cheptel, particulièrement pendant les périodes critiques de soudure, marquées par la dégradation des parcours et la cherté des ressources fourragères, souligne le ministère.

Le retour des bonnes pluies en mars a permis la reprise du couvert végétal et des ressources fourragères au printemps, relève-t-il, précisant que l’effectif du cheptel national est stable avec des performances zootechniques ayant enregistré un taux d’agnelage de 90%.