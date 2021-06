Aïd Al-Adha: les prix des moutons inquiètent les Marocains

A quelques jours de l’Aïd al-Adha, de nombreux Marocains ont exprimé leur colère à cause des prix élevés des moutons, d’autant plus que la situation financière de plusieurs ménages est dans le rouge à cause de la crise sanitaire.

Dans une déclaration à Le Site info, un citoyen confie avoir fait un tour dans certaines fermes, indiquant avoir été choqué par les prix des moutons, jugés très élevés. «Les éleveurs expliquent cette hausse par le fait que l’alimentation du bétail est chère. Pourtant, le Maroc a enregistré une bonne année agricole, d’après les responsables du secteur. Ils doivent prendre en considération que la crise sanitaire a affecté tous les Marocains», a-t-il déploré.

Et d’ajouter : «20 jours nous séparent de l’Aïd al-Adha mais les prix sont anormalement élevés. Ces coûts risquent de grimper davantage dans les prochains jours. J’appelle les responsables à intervenir pour réguler les prix et permettre à tous les Marocains, de différentes catégories sociales, d’acheter les moutons de l’Aïd. C’est une fête très importante pour tout le monde».

A noter que plusieurs éleveurs ont annoncé que les prix des moutons cette année connaîtront une hausse importante.

Au micro de Le Site info, un «kessab» a expliqué que l’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage pour l’Aïd Al-Adha n’est pas si abondante. «On galère, depuis deux ans, à cause de la pandémie. Tout est cher», a-t-il confié, rappelant que le prix de l’alimentation du bétail a également grimpé.

La même source a indiqué que les prix des moutons varieront cette année entre 1500 et 4000, selon la race.

Pour rappel, l’astronome marocain Hicham Al Aissaoui a révélé que selon ses calculs, l’Aïd Al-Adha sera célébré le mercredi 21 juillet au Maroc. Quant à l’Arabie saoudite et d’autres pays musulmans, l’Aïd aura lieu le mardi 20 juillet, selon les mêmes calculs. Arafat est donc prévu le 19 juillet.

H.M.