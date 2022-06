Aïd al-Adha: les prix des moutons enflamment les proches des Marocains (VIDEO)

A quelques jours de l’Aïd al-Adha, de nombreux Marocains se sont plaints de la cherté des moutons.

Au micro de Le Site info, un éleveur a indiqué que les prix se sont envolés cette année, précisant que les moutons sont plus chers d’environ 500 dirhams. «L’Aïd a-Adha s’annonce difficile pour de nombreuses familles au Maroc. Le mouton qui coûtait 1000 dirhams l’année dernière sera vendu à 1500 cette année», a-t-il souligné.

Rappelons que Hicham Al Aissaoui a révélé la date de l’Aïd au Maroc. Dans une publication sur son compte Facebook, l’astronome marocain a indiqué que selon ses calculs, l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 10 juillet.

A noter que l’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd Al Adha est estimée à près de 8 millions de têtes, alors que la demande ne dépasse pas les 5,6 millions, a affirmé le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts, qui qualifie l’état sanitaire du cheptel de « globalement satisfaisant ».

“L’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8 millions de têtes. La demande est estimée à environ 5,6 millions de têtes, dont 5,1 millions d’ovins et 500.000 caprins”, a souligné le ministère dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

H.M.