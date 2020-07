Aid Al Adha: les images du marché de Taourirt choquent la Toile (VIDEO)

D’après des images partagées sur les réseaux sociaux, l’un des « souks aux moutons » les plus fréquenté de la ville de Taourirt semblait peu concerné par les mesures sanitaires imposées par les autorités compétentes au Maroc. Et ce, malgré les chiffres élevés du bilan quotidien de personnes infectées, et les recommandations du ministère de la Santé pour respecter la distanciation physique et éviter les rassemblements.

Les internautes ont dénoncé l’attitude de « tous ceux qui se sont rendus dans ce marché aux moutons », et « ont semblé totalement inconscients face à la situation que traverse notre pays ». Une vidéo, également relayée sur la Toile, montre ce marché, très peuplé, avec des citoyens qui se comportent comme si de rien n’était, malgré les consignes données à l’aide d’un haut parleur rappelant les consignes à respecter pour se protéger du virus.

La fête d’Aid Al-Adha intervient cette année dans une conjoncture particulière nécessitant plus de « maturité » et de « responsabilité » en vue de prévenir contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), avait souligné, ce samedi, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

« Nous accueillons la semaine prochaine Aid Al-Adha qui constituent une occasion pour les familles de se rassembler autour d’une même table. Cette occasion intervient cette année dans une conjoncture particulière et difficile, ce qui nécessite de se doter de la maturité et de la responsabilité pour éviter les visites inutiles et les contacts physiques et veiller au respect des mesures de prévention lors des rassemblements familiaux », a indiqué Ait Taleb qui s’exprimait lors d’un webinair.

« L’une des mesures phares à respecter pour prévenir contre le covid-19 est la distanciation sociale », a-t-il soutenu, notant qu’un reconfinement « reste envisageable à tout moment en cas de non-respect des mesures de prévention et de sécurité, puisque le virus est toujours présent et guette la moindre occasion pour se propager davantage ».

Rappelons que 811 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 182 guérisons ont été enregistrés au Maroc samedi soir, durant les dernières 24 heures. Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, 455 cas ont été notamment enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

S.L.