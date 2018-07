Aid Al Adha: les détails du plan de l’Office de sécurité sanitaire

Un total de 108.000 éleveurs ont été enregistrés et 2,7 millions d’ovins et de caprins identifiés dans le cadre du plan d’action Aid Al Adha 1439, qui se décline en plusieurs volets, a indiqué, samedi à Rabat, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Toutes les “mesures de précaution qui s’imposent” ont été prises pour assurer le bon déroulement de l’Aid Al Adha conformément au plan d’actions mis en place par l’ONSSA, a souligné Abdelghani Azzi, Chef de la division de sécurité sanitaire des produits et sous-produits des animaux et des aliments pour animaux à cet office dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une rencontre de coordination dédiée à la présentation de ce plan d’action, organisée par l’ONSSA.

Le plan d’action, mis en place par l’ONSSA, se décline également en des actions de contrôle des différents points de vente et d’élevage du cheptel, a ajouté Azzi, précisant que ce contrôle “englobe la surveillance des résidus et la circulation des fientes”.

Les deux autres volets concernent l’aménagement de 25 souks mobiles “temporaires” et l’organisation d’une campagne de sensibilisation, le but étant de lutter contre toute transgression aux lois en vigueur et de recenser toutes les fermes d’engraissement du bétail destiné à l’abattage, a-t-il poursuivi, faisant savoir que ce plan ambitionne de contenir tout usage illicite de l’alimentation des animaux par certains engraisseurs et de lutter efficacement contre tout verdissement de carcasses ovines lors de l’Aïd.

Il a aussi rappelé l’organisation de toute une campagne de communication destinée à sensibiliser les éleveurs sur l’importance de l’enregistrement des unités d’engraissement, à fournir des conseils pratiques et à rappeler les règles d’ordre sanitaire à respecter, relevant la mise à la disposition des citoyens d’un numéro d’appel +0801003637+ pour les besoins d’information ou de réclamation.

“L’identification entamée le 6 juin 2018 a pour objectif d’atteindre 6 millions d’animaux (bouclés, ndlr) à fin juillet”, a-t-il précisé, faisant savoir que cette action se fait à l’aide d’une boucle de couleur jaune baptisée Aid Al Adha et comportant un numéro de série composé de sept chiffres. A défaut de ce signe distinctif, l’ovin ou caprin n’est pas identifié et ne devra pas faire l’objet d’un achat de la part du consommateur, a-t-il expliqué.

Le but de cette opération est d’identifier, dans un premier temps, la propriété des animaux et leurs éleveurs et d’assurer ensuite la traçabilité du parcours des animaux depuis leur élevage jusqu’au point de vente, a précisé le responsable, ajoutant que cette opération permettra de “certifier 6 millions de têtes indemnes de fiente de volaille”.

Azzi a également recommandé aux consommateurs de n’acheter que les animaux commercialisés au niveau des points de vente connus et bouclés et d’acheter des animaux qui sont mobiles, actifs, réactifs et pas nonchalants.

Le consommateur doit garder la boucle après l’abattage en cas de réclamation ou d’anomalie et se présenter au service vétérinaire le plus proche, muni de cette boucle, pour l’identification de l’éleveur “qui s’effectuera à l’aide d’une base de données préétablie pour les nécessités de l’enquête”, a-t-il insisté.