Aid Al Adha: le tramway de Casa change ses horaires

RATP Dev Casablanca, opérateur en charge de l’exploitation du réseau de tramway, a annoncé avoir mis en place des horaires spécifiques pour la période allant du lundi 12 au mercredi 21 août courant afin d’adapter l’offre de service du Tramway à la période de l’Aid Al Adha.

Ainsi le jour de l’Aid, le Tramway circulera à un intervalle de 15 minutes sur les deux lignes T1 et T2, a souligné l’entreprise dans un communiqué précisant que le premier départ de la ligne T1 (Sidi Moumen Lissassfa) aura lieu à 12h00 (Sidi Moumen) et 13h30 (Lissasfa), alors que le dernier départ est prévu respectivement à 22h30 et 00h00.

Concernant le T2 (Bernoussi Ain Diab) le premier départ aura lieu à 12h00 (Bernoussi) et à 13h30 (Ain Diab) alors que le dernier départ est programmé respectivement à 22h30 et 00h00.

Selon la même source, du mardi 13 août jusqu’au mercredi 21 août inclus, les horaires “dimanche et jours fériés” seront appliqués avec une fréquence de circulation comprise entre 12 min 30 et 15 min (selon la tranche horaire).

Le retour aux heures d’exploitation normales s’effectuera dès le jeudi 22 août, précise-t-on.

S.L. (avec MAP)