Aïd Al Adha: le prix à payer pour l’abattage du mouton à Casablanca

Aïd Al Adha devrait être célébré lundi 12 août au Maroc. Entre l’achat du mouton et du matériel d’abattage, les préparatifs vont bon train chez plusieurs ménages, à quelques jours de la fête.

Si certains comptent abattre leurs moutons chez eux, d’autres préfèrent s’épargner cette opération et léguer cette tâche.

La SDL Casablanca Prestations, dans le cadre de la préservation de l’environnement et de l’hygiène, propose, cette année encore, le service d’abattage et d’hébergement dans les Abattoirs de la ville blanche, à Sidi Othmane. D’après la société, le prix de l’abattage été fixé à 240 dirhams par mouton. Le service d’hébergement coûte, quant à lui, 24 dirhams par nuit, rapporte la même source. Et d’ajouter que la capacité d’hébergement des Abattoirs est de 350 têtes.

Au moment du dépôt de leurs moutons, les citoyens, qui ne peuvent toutefois pas assister à l’abattage, reçoivent un reçu qu’ils devront présenter pour récupérer leurs viandes le jour de l’Aïd.

La société a également précisé que les bovins ne sont pas admis dans les Abattoirs et ajouté que, pour l’instant, seuls les ovins et les caprins sont acceptés.

N.M.