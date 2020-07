Aïd Al-Adha: le casse-tête des professionnels du transport

A quelques jours de Aïd Al-Adha, les professionnels du transport espèrent vivement que les villes de Marrakech, Tanger, Kénitra et Safi soient reclassées en zone 1 alors que le Maroc a entamé la 3ème phase du déconfinement progressif.

Selon une source de Le Site info, les gares routières de ces villes n’ont pas encore repris leur activité, ce qui inquiète les professionnels. D’autant plus que les déplacements à l’occasion de la fête devraient éponger, un tant soit peu, les pertes pécuniaires subies depuis plusieurs mois d’inertie.

Ils attendent ainsi impatiemment que le gouvernement reclasse ces villes en zone 1, rapporte notre source, soulignant qu’ils ont exprimé leur colère après la déclaration de Saadeddine El Othmani, où il appelle les Marocains à ne voyager pendant Aïd Al-Adha qu’en cas de nécessité.

Rappelons que le gouvernement a décidé de passer à la troisième phase du plan de déconfinement à partir du 19 juillet à minuit, et ce sur la base des conclusions du suivi quotidien et de l’évaluation périodique de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour le retour progressif à la vie normale et la relance de l’économie nationale.

Les moyens de transport interurbains et intervilles sont autorisés à utiliser 75% de leur capacité, selon des conditions définies.

N.M.