Aïd al-Adha: la soeur de Salah Eddine El Ghomari lui rend hommage (PHOTO)

La soeur du regretté grand journaliste de la chaîne 2M a saisi l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Adha pour se recueillir sur l’âme du défunt, qui nous a quittés le 11 décembre 2020, terrassé par une subite crise cardiaque.

Dans une une publication adressée à ses parents, synonyme d’hommage posthume à son frère, Asmae El Ghomari a déploré la disparition de celui-ci et leur exprimer sa compassion, demandant à Dieu de leur accorder la patience.

Elle a aussi accompagné ce message émouvant d’une photo du défunt avec son fils, Karim El Ghomari, via son compte sur le réseau social Instagram, avec un commentaire qui en dit long sur la douleur de la famille, partagée par tous les Marocains qui admiraient le défunt journaliste de la chaîne de Ain Sebaâ.

« Aïd Al-Fitr est passé! Nous célébrons maintenant Aïd Al-Adha sans toi! Que Dieu veuille accorder la plus grande patiences à maman! », a écrit Asmae El Ghomari. Et de terminer son post en s’adressant à l’âme de Salah Eddine El Ghomari avec cette promesse fraternelle touchante: « Nous ne t’oublierons jamais! ».

Pour rappel, le défunt est décédé à l’âge de 52 ans et était fort apprécié et admiré par les Marocains, en général, et pares téléspectateurs de 2M, an particulier, en tant présentateur des JT en arabe de la chaîne. Et également grâce aux programmes de sensibilisation et d’animation qu’il animait avec brio pendant les phases de la pandémie de la covid-19, surtout pendant la période du premier confinement de l’état s’urgence sanitaire, décrété par les autorités compétentes.

Que Dieu ait le défunt Salah Eddine El Ghomari en Sa sainte miséricorde! « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Larbi Alaoui