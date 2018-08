Aïd Al Adha: la nouvelle fraude des éleveurs (REPORTAGE VIDÉO)

D’autres, en revanche, ont respecté le plan d’action, assurant, non sans fierté, que leurs moutons sont propres et n’avaient pas besoin d’être contrôlés.

Au Souk Sbit, à Casablanca, plusieurs éleveurs ont confié à Le Site Info que leurs animaux n’ont pas été contrôlés. D’autres ont même acheté des boucles, coûtant entre 10 et 30 dirhams, afin de duper les acheteurs et faciliter la vente de leurs moutons.

Objectif: assurer une meilleure traçabilité des animaux et éviter le scandale des viandes putréfiées. L’année dernière, plusieurs ménages s’étaient, en effet, plaints de la qualité de leur viande qui avait changé de couleur quelques heures après l’abattage. En réalité, certains moutons étaient nourris de fientes de volailles, ce qui explique la putréfaction de leur viande. Une boucle portant un numéro de série composé de sept chiffres sert ainsi à identifier la propriété des moutons et leurs éleveurs et assurer leur traçabilité.