Aïd al-Adha: la mise en garde du ministère de la Santé

A l’approche des vacances et de l’Aïd al-Adha, Khalid Ait Taleb a mis en garde les Marocains contre les rassemblements familiaux.

Au micro d’Al Aoula, le ministre de la Santé et de la protection sociale a expliqué que la hausse actuelle des cas de covid-19 est due au relâchement des mesures de prévention. «La pandémie n’est pas finie et le virus circule encore. Plusieurs pays subissent actuellement une rechute épidémiologique. Il faut rester vigilants et continuer à respecter les mesures de prévention sanitaire pour endiguer le risque de propagation du coronavirus», souligne Ait Taleb.

Et d’ajouter que la plupart des cas de la covid enregistrés ces dernières semaines proviennent de clusters familiaux. «Il faut éviter les rassemblements et tâcher à aérer les lieux fermés. Il ne faut également pas lâcher les mesures de prévention», a souligné le ministre.

Pour rappel, un total de 239 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 116 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, indique jeudi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère précise que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.828.701, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.309.193, alors que 6.403.077 personnes ont eu trois injections du vaccin.

Le nouveau bilan d’infections porte à 1.167.325 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc le 02 mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 1.149.981, soit un taux de guérison de 98,5%.

Le nombre total des décès est toujours de 16.076 (létalité 1,4%), avec aucun nouveau cas enregistré.

Les cas actifs sont au nombre de 1.268 alors qu’un seul cas sévère ou critique a été signalé lors des dernières 24 heures, portant le total à 18.

Quant au taux d’occupation des lits de réanimation, il se situe à 0,3%.

